Peszko z Kataru: Robi się nerwowo. Czy piłkarze na mundialu czytają prasę? Oczywiście!

Mecz z Arabią Saudyjską zbliża się, więc ciśnienie rośnie. Oczekiwania są ogromne, bo chyba z nas nikt nie wyobraża sobie, że z Saudyjczykami zdobędziemy mniej niż jeden punkt. To - przed spotkaniem z Argentyną - właściwie oznaczałoby pożegnanie się z turniejem. Poczytałem rano trochę artykułów o sytuacji w naszej kadrze i zauważyłem, że zaczyna się robić nerwowo. Nie tylko po stronie dziennikarzy, ale także selekcjonera Czesława Michniewicza, który trochę chce odsunąć media od reprezentacji, chce, aby piłkarze skupili się na meczu. Daj Boże, aby wyszło, bo nie chcę nawet myśleć co byłoby, gdybyśmy nie pokonali Arabów.

"Czy piłkarze czytają prasę? Oczywiście!"

Trochę już przeżyłem i nie wierzę w to, że piłkarze czy trener nie czytają prasy. Oczywiście, że czytają. Co prawda można to ograniczyć, nie wszystko będzie do ciebie trafiało, ale totalnie się odciąć? Nie ma możliwości. Trener wie różne rzeczy od rzecznika prasowego, a piłkarze czytają - są tacy, którzy próbują się skupić tylko na piłce, ale na tak dużym turnieju jest to wręcz niemożliwe.