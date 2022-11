Peszko wprost o karnym Lewandowskiego. "Rozczarowałem się"

Sebastian Staszewski i Sławomir Peszko w porannym mundialowym programie Interii omówili szczegółowo mecz Polski z Meksykiem, więc oczywiście nie mogło obyć się bez rozmowy na temat rzutu karnego Roberta Lewandowskiego.

- Nie jestem rozczarowany nim, bo to człowiek i każdy się myli, ale jestem rozczarowany, że postanowił zmienić swój styl nabiegu, że nie wykonał tego swojego słynnego naskoku, tylko chciał od razu strzelić w bramkę. Może to było spowodwane tym, że wszyscy go obserwują i chciał zaskoczyć bramkarza strzałem w jedno tempo, niestety nie dał się oszukać - stwierdził ekspert Interii.

Katar - Gramy Rano. Sławomir Peszko skomentował rzut karny Roberta Lewandowskiego

Peszko przyznał również, że po meczu napisał do swojego przyjaciela ze słowami otuchy.

- Napisałem mu, że głowa do góry, bo to nie był decydujący karny o mistrzostwie świata czy o odpadnięciu z grupy, bo dalej jesteśmy w grze i wiemy już, że trzeci mecz w tej grupie także będzie o coś. Teraz myślę w jego przypadku podziała ambicja, która nie da mu normalnie żyć. Ważna jest regeneracja, on jako kapitan musi puścić w niepamięć ten karny i pociągnąć nas do zwycięstwa z Arabią Saudyjską, bo potrzebujemy w tym meczu trzech punktów - dodał.

Peszko po jubileuszu Glika: Dzisiaj walę setę za jego zdrowie

W dalszej części programubyły reprezentant Polski odniósł się także do wyjątkowego meczu dla innego z jego przyjaciół, Kamila Glika, dla którego mecz z Meksykiem był 100. wreprezentacji Polski.

- Dzisiaj walę setę za jego zdrowie(śmiech). Oczywiście wody, bo tutaj nie można nic innego. Będąc 70% czasu w defensywie i walcząc z takimi zawodnikami jak Lozano czy Jimenez musisz popełnić jakiś błąd, nie da się być bezbłędnym. „Glikson” pokazał to, co charakteryzuje go od lat – charakter, determinacja, zaangażowanie w mecz i poświęcenie na maksa dla drużyny. Spotkałem na trybunach rodzinę Kamila, to ten mecz tyle wszystkich kosztował, że Marta, żona, na pytanie czy idziemy po meczu na jakąś kolację, odpowiedziała, że ma dość i chce iść prosto do hotelu – zdradza kulisy Peszko.

Sławomir Peszko / Michal Dubiel/REPORTER / East News

Kamil Glik pocieszał Roberta Lewandowskiego: "Jedziemy na jednym wózku" / AFP

Robert Lewandowski zmarnował rzut karny w meczu Meksyk - Polska / AFP

Kamil Glik w walce o piłkę z Raulem Jimenezem / AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV/ / AFP