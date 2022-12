Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii, Brazylijczyk Pele, postanowił skomentować w mediach społecznościowych zwycięstwo Argentyny na MŚ 2022 w Katarze. Były futbolista, zmagający się obecnie z nowotworem, w ciepłych słowach odniósł się do poczynań "Albicelestes", co jest tym bardziej znaczące, że przecież Brazylia i Argentyna to wielcy rywale - nie tylko pod względem piłkarskim. We wpisie 82-latka nie zabrakło też odniesień do Kyliana Mbappe i... Diego Maradony.