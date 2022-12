Reprezentacja Brazylii aż pięciokrotnie sięgała po trofeum na piłkarskim mundialu. Teraz Neymar i spółka mają szansę, by po raz kolejny zdobyć tytuł mistrzowski. Brazylijczycy rywalizację rozpoczęli od fazy grupowej, w której o awans do dalszej rywalizacji walczyli ze Szwajcarią, Kamerunem i Serbią. Bez problemu udało im się uzbierać wystarczająco punktów, by wyjść z grupy w pierwszego miejsca. Zmagania swoich rodaków bacznie obserwował także legendarny piłkarz, Pele.