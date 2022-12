82-letni legendarny piłkarz kilka dni temu trafił do szpitala, a dziennik "Folha de S.Paulo" poinformował, że leczenie chemioterapią nie daje już wyników, więc Pele znalazł się pod opieką paliatywną . Były piłkarz choruje bowiem na nowotwór jelita grubego, a na początku roku stwierdzono też przerzuty do innych organów.

Pele przypomniał historię sprzed ponad 60 lat. I zaapelował do młodszych rodaków

Dziś za to zwrócił się prosto do reprezentantów "Canarinhos", którzy walczą w Katarze o odzyskanie Pucharu Świata. Przypomniał historię, gdy 64 lata temu, jako niespełna 18-letni mężczyzna, poleciał do Szwecji na swój pierwszy mundial. "W 1958 roku w Szwecji szedłem ulicami, myśląc o spełnieniu obietnicy złożonej ojcu. Wiem, że wielu z kadry narodowej złożyło podobne obietnice i też czeka na swój pierwszy mundial - napisał do swoich następców w kadrze.