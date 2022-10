Patryk Dziczek przeczuwał powołanie? Wymowne słowa

W efekcie nie grał przez półtora roku - od lutego 2021 roku do września tego roku. I pewnie e Włoszech nie grałby nadal, gdyby nie powrót do polskiej ligi.

Dziczek: We Włoszech bym nie grał

- Mogłem zostać w Lazio, ale zapewne skończyłoby się to kolejnymi miesiącami spędzonymi w domu. We Włoszech przepisy związane ze zdrowiem są bardzo restrykcyjne. Gdy piłkarz ma jakiekolwiek problemy z sercem, lekarze bardzo rzadko są skłonni podpisać zgodę na wyczynowe uprawianie sportu - przyznał Dziczek w rozmowie z "Łączy nas Piłka". -Ciągnęło mnie na boisko, Piast mnie chciał, więc Lazio bez większych problemów zgodziło się na takie rozwiązanie.

Dziczek gra na newralgicznej pozycji

We wspomnianym wywiadzie tak mówił o Michniewiczu. - Dla mnie to coś pięknego, że trener pamiętał o zawodniku, który przez tak długi czas nie grał w piłkę. Miałem okazję pracować z nim i bardzo się cieszę, że szkoleniowiec wciąż ceni moje umiejętności. To niezmiernie miłe, że w wywiadach wspomniał moje nazwisko - mówił Dziczek. - Nie zniknąłem z jego radaru, to potężna mobilizacja do dalszej, wytężonej pracy. Muszę się odbudować, udowodnić, że nie zapomniałem, jak się gra w piłkę. Czas powrócić na właściwe tory i pokazać, że jeszcze na wiele mnie stać.