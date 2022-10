Oto polska kadra na mundial! Jedna sensacja wśród 47 wybrańców Michniewicza

Patryk Dziczek, Maik Nawrocki i Artur Jędrzejczyk w kadrze na mundial

- Artur Jędrzejczyk i Maik Nawrocki byliby wcześniej powołani, ale nie byli zdrowi w czasie zgrupowań. Znam ich doskonale, dzisiaj nie mogę przesądzić, czy pojadą na mundial czy nie, ale zasłużyli na miejsce w szerokiej kadrze. Z Patrykiem Dziczkiem sytuacja jest inna. Wiele przeszedł w ostatnim czasie, widzę w nim olbrzymią determinację i olbrzymi potencjał. Nawet jeśli nie wsiądzie do samolotu do Kataru, to potrzebuje pozytywnego impulsu. Uważam, że to przyszłość reprezentacji, gra na newralgicznej pozycji, którą dziś zajmuje Grzegorz Krychowiak. Rozmawiałem z nim wcześniej, wiedział, że jest brany pod uwagę, a teraz się dowiaduje, że jest w tej szerokiej kadrze - powiedział Czesław Michniewicz po ogłoszeniu kadry na mundial.