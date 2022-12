Oto dziesięć największych wzruszeń mundialu. To były mistrzostwa łez

Nie ma wątpliwości: to był mundial łez.

Od trzech mundiali marzy o tytule, znów się nie udało

Neymarznowu opuścił mistrzostwa z ogromnym niedosytem. Po porażce z Chorwacją w karnych przez 10 minut był jak sparaliżowany. Następnie nie mógł powstrzymać napływających do oczu łez. Niezwykle zachował się syn Ivana Perisicia, Leo. Chłopiec zaczął pocieszać gwiazdora, który przybił z nim piątkę i przytulił dziecko. Ba; cała Brazylia płakała. "Mundial wysadzony w powietrze. Wielki faworyt do tytułu jedzie do domu. ależ cios dla Brazylijczyków- napisała hiszpańska "Marca";

Płacz po śmierci dziadka

Emocje puściły Leandro Paredesowi, który w wyjściowej jedenastce na mecz z Holandią zastąpił kontuzjowanego Rodrigo de Paula. 28-letni zawodnik Juventusu Turynnie był w stanie powstrzymać łez. Jak się okazało tydzień wcześniej, czyli podczas mistrzostw świata, zmarł dziadek piłkarza, z którym ten było mocno związany. "Odszedłeś od nas i moja dusza pękła.(...) Kocham cię na zawsze dziadku. Odpoczywaj w pokoju" - napisał Paredes na instagramie;

Łzy po zmarnowanym karnym. W takim momencie!

Harry Kane, angielski napastnik w ćwierćfinale wykonywał dwie "jedenastki". Pierwszą wykorzystał, jednak przy drugiej posłał piłkę ponad poprzeczką. To była 84. minuta, Anglicy przegrywali jedną bramką i już do końca nie zdołali wyrównać. Po końcowym gwizdku kapitan Kaneskrył twarz w dłoniach i było widać, że ciekną mu łzy. Pocieszał go francuski bramkarz Hugo Lloris;

Ojciec pociesza zrozpaczonego syna

Po przegranej reprezentacji Polski z Francją w 1/8 finału łzami zalał się Liam, mały syn Wojciecha Szczęsnego. Ojciec pocieszał zrozpaczonego chłopca, który mocno przeżywał boiskowe wydarzenia. Tata podbiegł do synka, mocno go przytulił, szeptał coś do ucha i pomagał ocierać łzy. Obrazek rozczulił polskich kibiców;

Nasz as spełnił marzenie

Robertowi Lewandowskiemu ciążyła świadomość, że nigdy dotąd nie strzelił gola na mundialu. Wszędzie indzie tak - ale nie na mistrzostwach świata. Lionel Messi trafiał już na czwartym mundialu, Cristiano Ronaldo - nawet na piątym, a Polak zostawał bez gola. Łzy uronione po golu w meczu z Arabią Saudyjską były więc łzami radości;

Płacz idola. Nie zdoła zrealizować największego marzenia

Cristiano Ronaldo odpadł z reprezentacją Portugalii z mistrzostw świata w Katarze już na etapie ćwierćfinałów. Po przegranej 0:1 z Marokiem "CR7" schodził z boiska do szatni ze łzami w oczach. Odprowadzały go z lubością kamery telewizyjne;

Łzy bezsilności: na ławce nie mógł już nic zrobić

Łzami zalał się również Urugwajczyk Luis Suarez. W decydującym o awansie meczu grupowym z schodził przy stanie 2-0. Nagle okazało się, że żeby awansować Urusi muszą strzelić jeszcze jednego gola - w końcówce nikt nie zdołał tego uczynić więc odpadli. Suarez na ławce nie ukrywał łez;

Zbiorowy płacz w Maroku - ze szczęścia i z żałości

Płaczący ludzie na ulicach Casablanki, Rabatu i Marrakeszu, kupcy rozdający towary za darmo, czy też taksówkarze i kelnerzy, którzy przestali z wrażenia pracować - tego rodzaju zbiorowe wzruszenia, zbiorowa ekstaza przytrafiły się Maroku. Ludzie płakali tam gromadnie: po pierwszych pięciu meczach ze szczęścia, po dwóch ostatnich - z żałości, że nie udało się więcej;

Płacz chorwackiej gwiazdy z powodu pecha

Pomocnik Andrej Kramarić na początku drugiej połowy meczu z Marokiem doznał groźnie wyglądającego urazu. Schodząc nie mógł powstrzymać płaczu: taki pech w meczu o medal mistrzostw świata nie zdarza się często;

Łzy Amerykanki po śmierci męża dziennikarza

Amerykański dziennikarz Grant Wahl zasłabł i zmarł podczas relacjonowania meczu mundialu w Katarze. Przyczyną śmierci było pęknięcie tętniaka aorty. Liczne wyrazy współczucia wzruszyły wdowę - Celine Gounder. Wahl miał 49 lat.