Faworyta meczu trudno było wskazać. Choć to Francuzi przystępowali do turnieju jako obrońcy mistrzowskiego tytułu, Anglicy radzili sobie dotąd w imprezie bardzo dobrze. Ekipa Didiera Deschampsa objęła prowadzenie w 17. minucie, po kapitalnym uderzeniu Aureliena Tchouameniego . Rywale wyrównali w 54. minucie - rzut karny na bramkę zamienił Harry Kane .

Kolejne słowo należało do Francuzów. W 78. minucie ponownie objęli prowadzenie dzięki trafieniu Oliviera Giroud . Drużyna z Wysp szybko mogła strzelić drugiego gola - arbiter podyktował dla niej drugą "jedenastkę". Do piłki ponownie podszedł kapitan zespołu. Tym razem uderzył jednak fatalnie - wysoko nad poprzeczką . Hugo Lloris nie musiał nawet interweniować.

Rozpacz kapitana Anglików. Kamera pokazała zbyt wiele?

Ostatecznie więcej bramek już nie padło, a Anglicy odesłani zostali do domu . Po końcowym gwizdku w ekipie zapanowała rozpacz, a tym, który cierpiał najbardziej był prawdopodobnie Harry Kane . Kamery pokazywały napastnika, który kucał na murawie i nie był w stanie odzyskać rezonu. Jeden z operatorów podszedł do niego na zaledwie kilka kroków i z najbliższej odległości rejestrował dramat 29-latka.

Zareagował na to bramkarz drużyny, Jordan Pickford. Podszedł do Kane'a i wymownym gestem dał do zrozumienia kamerzyście, by sobie odpuścił. "Trochę szacunku" - argumentował.