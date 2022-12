Szymon Marciniak na mistrzostwa świata w Katarze pojechał w roli faworyta do prowadzenia najważniejszych spotkań, a w tym finału. Jak się okazuje, najlepszy polski arbiter poprowadzi niedzielny finał, w którym zmierzą się Argentyna i Francja . To ogromny sukces, który zapisze się na kartach historii.

Szymon Marciniak sędzią na mistrzostwach świata

Po raz pierwszy w historii Polak będzie głównym rozjemcą finałowego meczu mistrzostw świata. Do tej pory finały sędziowali arbitrzy z 13 państw, lecz od niedzieli, grono to powiększy się o czternasty kraj - Polskę. Bez wątpienia stwierdzić można, że to największy sukces w historii polskich sędziów.

Historyczna decyzja FIFA. Szymon Marciniak poprowadzi finał mundialu

Z pewnością niedzielny mecz Argentyna - Francja będzie bardzo trudny i wymagający. W obu reprezentacjach występują najwyższej klasy zawodnicy, którzy niestety są często trudni do utemperowania. Szymon Marciniak znany jest z dobrego zarządzania i dbania o porządek na boisku. Polak ma zatem świetne predyspozycje do tego spotkania, więc wybór FIFA wydaje się być całkowicie zrozumiały.

Droga Szymona Marciniaka i jego zespołu do finału mistrzostw świata była bardzo długa. W ubiegłym roku polscy sędziowie brali udział w turnieju FIFA Arab Cup, który był próbą generalną przed mundialem. Jak się okazało, Polacy dobrze wypadli w oczach Komisji Sędziowskiej FIFA, na której czele stoi Pierluigi Collina. Nasi arbitrzy zyskali wiele zaufania w gronie swoich przełożonych, co poskutkowało wyznaczeniem na dwa bardzo ciekawe spotkania Francja - Dania i Argentyna - Australia. Po dwóch dobrych występach Polacy od razu zostali zapisani w gronie faworytów do finału, co ziści się już w najbliższą niedzielę.