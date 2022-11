Oto, co czeka Polaków! "Będą przechodzili taką gehennę"

Oczywiście trudno jest mieć pretensje do organizatorów, bo cóż mogą zrobić, szczególnie po meczu, gdy wszystkim spieszno do domu. Zorganizować jakąś rozrywkę? Kto z niej skorzysta, po długim i ciężkim dniu?

Education Stadium gotowy na przyjęcie Polaków

Nie musicie się obawiać, że gdzieś się zagubicie. Na każdym kroku życzliwi wolontariusze pomogą wam, skierują we właściwą stronę. Są nawet punkty obsługi dla tych, którzy mają problemy z wizą Hayya. Są także te, którym nie zadziałają bilety elektroniczne. Katarczycy przygotowali się na wszystko. Mają nawet meleksy do przewozu osób wymagających tego. Od stacji metra Education, linii zielonej, do bram stadionu dzieli was ledwie kilkaset metrów.

Problemy zaczynają się po meczu

Problemy się zaczynają po meczu, gdy ponad 40 tys. ludzi ruszy do pociągów. Po obu stronach do metra jest gigantyczna kolejka. Po sobotnim meczu polscy kibice będą przechodzili taką gehennę. Zamówienie taksówki, które są w Dosze tanie, nie rozwiąże sytuacji, gdyż drogi są również zakorkowane.

Musieliśmy odstać ponad półgodziny, zanim dostaliśmy się na peron metra. To nie była jeszcze pełnia szczęścia. Choć pociągi podjeżdżają co trzy minuty, kibice pchają się do nich niemiłosiernie. To przypomina walkę o ogień. Tym większą, że sporą część fanów stanowią przybysze z Bangladeszu. Jednego z najbardziej przeludnionych świata, gdzie taka walka o przestrzeń do oddychania jest chlebem powszednim. Na powierzchni ponad dwukrotnie mniejszej od Polski żyje ponad czterokrotnie więcej ludzi - 180 mln.