Ostre słowa po aferze z premiami! Pilny apel do Lewandowskiego

Temat premii dla piłkarzy wywołała Wirtualna Polska informując, że premier Mateusz Morawiecki miał obiecać piłkarzom reprezentacji pulę minimum 30 mln złotych do podziału, jeśli naszej kadrze uda się wyjść z grupy na mundialu.

Te doniesienia wywołały ogromne poruszenie - nie tylko w środowisku piłkarskim. W końcu we wtorek premier Mateusz Morawiecki przedstawił jasną deklarację, pisząc w mediach społecznościowych, że "nie będzie rządowych środków na premie dla piłkarzy". Poinformował jednak przy tym, że rząd chce przeznaczyć dodatkowe środki na "szkolenie młodzieży, budowę infrastruktury, ale także rozwój i wsparcie talentów".

Sprawa jednak wciąż nie umilkła, a kolejne osobistości ze świata piłki zabierają w niej głos. Jedną z nich jest Marek Koźmiński - były piłkarz reprezentacji Polski, który piastował także funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Odniósł się on w rozmowie z "Super Expressem" do wysokości premii, o której wcześniej była mowa oraz milczenia kapitana naszej kadry narodowej - Roberta Lewandowskiego .

Marek Koźmiński o aferze z premiami dla piłkarzy reprezentacji Polski. Apel do Roberta Lewandowskiego

- Kwota jest absurdalna i bym powiedział nawet nienależna. Przesadzona, ale ktoś ją ofiarował. Proszę mi wytłumaczyć winę tych ludzi. Jeden, drugi, czy trzeci młody piłkarz, który nawet nie wie o co w tym wszystkim chodzi. Brakuje mi głosu kapitana. Kapitana, który powiedziałby jak to było, wytłumaczył sprawę. A my jesteśmy w jednym wielkim bałaganie, który rośnie z minuty na minutę - przyznał Marek Koźmiński.