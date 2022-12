Ostatnie godziny polskich sędziów przed finałem. Odcięci od świata!

Od czwartkowej decyzji ogłoszonej popołudniu do niedzielnego spotkania były 72 godziny. Operacja "Finał Katar 2022" nabrała tempa w sobotę. Wtedy polscy sędziowie spróbowali oddzielić się od świata zewnętrznego i skupić się na przygotowaniu do spotkania. Telefony poszły więc na bok i zostały wyłączone.

Szczegółowa analiza - kto może "podostrzyć" grę

Także piłkarze zostali poddani szczegółowej analizie. Sędziowie będą wiedzieć, czy któryś z piłkarzy nie próbuje naciągać arbitrów na stałe fragmenty, który może być potencjalnym "źródłem zapłonu" czy też lubi "podostrzyć grę". Analiza była dogłębna i arbitrzy mają wiedzieć, czy wcześniej nie było zaszłości między piłkarzami, co może spowodować chęć do rewanżu.

Potem Szymon Marciniak i spółka obejrzeli mecz o trzecie miejsce Chorwacja - Maroko i zjedli kolację m. in. z katarskimi arbitrem Abdulrahmanem Al-Jassimem i jego asystentami, którzy prowadzili to spotkanie.

Na stadionie dwie godziny przed meczem

W końcu sędziowie trafiają do szatni i rozpoczyna się ostatnia faza przygotowania do meczu. "Z polskiej szatni zazwyczaj dość głośno słychać muzykę. Głównie rockową i gitarową: AC/DC, Iron Maiden, Motörhead, The Sisters of Mercy. Zawsze pojawia się jeden kawałek Roxette, który zajmuje szczególne miejsce na muzycznej playliście naszych arbitrów." - informuje TVP Sport.