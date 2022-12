Wreszcie FIFA rozbudowała mundial do 24 zespołów podczas Espana'82 i to tam po raz pierwszy wprowadzono w drugiej fazie nowy system grup trzyzespołowych. Polska rywalizowała wówczas z Belgią i Związkiem Radzieckim. System nie do końca się sprawdził - na jego skutek odpadła np. Anglia, chociaż w całych mistrzostwach była niepokonana.