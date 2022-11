- Każdy turniej ma swoją historię. A więc nie przygotowuję się do jutrzejszego meczu myśląc o wcześniejszych turniejach i sytuacjach. Do mistrzostw i pierwszego meczu jestem nastawiony z dużym entuzjazmem - powiedział Szczęsny.

- Jaki ma być mój ostatni taniec na mistrzostwach? Mam nadzieję, że jutro złapiemy dobry rytm i potem muzyka poprowadzi nas dalej. To dla mnie ostatni mundial, dla kilku innych chłopaków także. Więc fajnie byłoby przeżyć tą imprezę z czymś, co moglibyśmy nazwać sukcesem - przyznał bramkarz.

- Argentyna to świetny zespół. Niektórzy przed trzecim meczem dopisują nam nawet zero punktów... Ja Argentynie będę kibicował, bo mam tam kolegów, ale dopiero w dalszych fazach turnieju, od półfinału dalej. Za tydzień, kiedy z nimi zagramy, na boisku nie będzie przyjaźni. Argentyna ma swoją gwiazdę, my swoją. I my spróbujemy pomóc naszej, aby lśniła jak najbardziej - powiedział piłkarz.