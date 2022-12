Kameruńczycy udział w mundialu zakończyli już w fazie grupowej, jednak Onana opuścił Katar znacznie szybciej niż jego koledzy z drużyny . Wszystko z powodu konfliktu, jaki wywiązał się między nim, a szkoleniowcem - Rigobertem Songiem . Bramkarz wydał po wszystkim oficjalne oświadczenie, w którym odniósł się do sprawy, sugerując, że drugiej stronie brakowało woli dojścia do porozumienia .

Onana żegna się z reprezentacją. "Każda historia ma swój koniec"

"Każda historia, nawet najpiękniejsza, ma swoje zakończenie. Moja przygoda z reprezentacją Kamerunu właśnie dobiegła końca . Piłkarze przychodzą i odchodzą, nazwiska przemijają, ale Kamerun jest ważniejszy niż jakakolwiek osoba, czy zawodnik. Kamerun jest wieczny, tak samo jak moja miłość do drużyny narodowej i do ludzi, którzy zawsze nas wspierali , niezależnie od tego jak trudny czas przeżywaliśmy" - czytamy w komunikacie.

"Moje uczucia nigdy się nie zmienią. Moje kameruńskie serce dalej będzie biło i gdziekolwiek się nie znajdę, będę walczył o to, by unieść flagę Kamerunu tak wysoko jak to możliwe" - dodał 26-latek.