"Właśnie przybyłam na Al Bayt Stadium, żeby obejrzeć mecz Anglii. Mój operator z tęczowym paskiem do zegarka, który otrzymał od syna, został zatrzymany przez ochronę. Odmówiono mu wstępu. Wygląda na to, że wiadomość od FIFA nadal nie do wszystkich dociera" - to treść tweeta Natalie Pirks, która obsługuje mundial dla stacji BBC.