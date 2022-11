Benzyna tania jak woda? Sporo prawdy jest w tym powiedzeniu

Cały kurczak z grilla po arabsku za 12 zł? Da się żyć!

Chleb jest droższy, ale pita za bezcen

Nieco drożej wypada chleb, którego w krajach arabskich spożywa się mniej. Całkowicie zastępuje go pita. Ciemny chleb na spulchniaczach, kosztuje 10 riali. Za to pita jest za bezcen. Paczka z 10 dużymi naleśnikami z dziurką do nafaszerowania, czym tylko dusza zabraknie, to koszt jednego riala, czyli 1,2 zł.