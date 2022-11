Oni będą rywalem Polski w 1/8 finału mundialu? Ależ to byłby mecz!

Typują mecz Polska - Francja

Opta Sports , to brytyjska firma zajmująca się analizami sportowymi. Opublikowała prognozy dotyczące dalszych rozgrywek katarskiego mundialu. Na podstawie modelu oszacowała procentowe szanse na miejsce każdej drużyny w swojej grupie.

Według tych wyliczeń Francja, która ma 99,97% pewności, że zajmie pierwsze miejsce w grupie D, miałaby w 1/8 finału zmierzyć się z... Polską, która ma 36,81 % szans na zajęcie drugiego miejsca w grupie C. Donosi o tym "L'Equipe". Biało-czerwoni wyprzedzają pod tym względem Arabię Saudyjską (22,04%) i Argentynę (15,97%). Wszystko zdecyduje się w środę kiedy Polska zmierzy się z Argentyną, a Arabia Saudyjska z Meksykiem.

Mistrzem świata ma zostać Brazylia

Model wykorzystuje kombinacje aktualnych informacji rynkowych zakładów i osiąganych wyników żeby określić siłę każdej drużyny. Następnie, korzystając z symulatora turniejowego, Stats Perform "rozgrywa" mistrzostwa do 100 000 razy, co pozwala stwierdzić, ile razy każda drużyna dociera do każdego etapu.