Tayeb B. miał kompromitujące dokumenty. Al-Khelaifi polecił aresztowanie go

Okazuje się, że Al-Khelaifi maczał palce w łańcuchu szantażu, nadużyć i wymuszeń na francusko-algierskim biznesmenie Tayebie B., który dysponował dowodami kompromitującymi właściciela PSG.

Al-Khelaifi miał użyć swych wpływów, by Tayeb B. został nielegalnie aresztowany. Doszło do tego 13 stycznia 2020 r. w Katarze. Niebezpieczny dla prezydenta PSG biznesmen siedział w areszcie aż 11 miesięcy, do 1 listopada 2020 r. Został wypuszczony dopiero wtedy, gdy oddał wszystkie dokumenty, włączając w to dysk USB, kompromitujące Al-Khelaifiego.

Katarowi również zależało na konfiskacie kompromitujących dowodów

Na oddanie materiałów naciskało państwo Katar, którego reputacja całkiem by podupadła po tym skandalu i to w przeddzień MŚ.

Sprawa wywołuje olbrzymie poruszenie tym bardziej, że to nie pierwszy oskarżenia, jakie ciążą na magnacie z PSG.

Korupcja przy zakupie praw TV? Nasser Al-Khelaifi może trafić do więzienia

Nasserowi Al-Khelaifi grozi wyrok 28 miesięcy więzienia, jeśli zostanie skazany w procesie o korupcję w FIFA. Szef PSG jest oskarżony o przekupienie byłego sekretarza generalnego FIFA Jerome'a Valcke’a, który miał po korzystnej cenie sprzedać mu prawa telewizyjne do MŚ w 2026 i 2030 roku. W ten sposób należąca do Al-Khelaifiego stacja beIN Sport będzie mogła pokazywać dwa kolejne mundiale na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Al-Khelaifi udostępnił swą willę na Sardynii Valcke’owi za darmo, a ten nie mógł wyjść na niewdzięcznika, więc sprzedał mu prawa do dwóch mundiali, bez... przetargu! Według szacunków, Valcke na darmowym korzystaniu z willi przez 18 miesięcy zaoszczędził nawet 1,8 mln euro. Panu Valcke grożą trzy lata więzienia.

Tak się bawią elity światowego futbolu.

Nie trzeba dodawać, że Al-Khelaifi i Valcke do niczego się nie przyznają. Prezes PSG przysięga, że beIN Sports zapłacił pełną wartość rynkową za prawa, a układ między nim a Jerome’em Jerome Valcke był "prywatny". Koń by się uśmiał.

Trwający w szwajcarskiej Bellizonie proces Nassera Al-Khelaifiego jest pierwszym przypadkiem, w którym sąd europejski próbuje osadzić w więzieniu milionerów, którzy wywołali kilka skandali w światowej piłce nożnej. Natomiast sądom w USA udało się już osadzić za kratkami byłych oficjeli piłkarskich, którzy maczali łapska w korupcji.