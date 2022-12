Wielki tryumf Argentyny na mundialu. Trener nie mógł ukryć łez

Dla 44-letniego szkoleniowca zwycięstwo na mistrzostwach w Katarze było wielkim przeżyciem. Kiedy jego podopieczni zaczęli wspólnie z kibicami świętować wynik, on zupełnie się rozkleił. Na Twitterze krąży filmik z jego udziałem. Widać na nim, że trudno było mu uwierzyć w to, co zrobił zespół. Mężczyzna nie mógł pohamować łez. Szybko podbiegł do niego Leandro Paredes i otoczył go ramieniem.