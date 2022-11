Ogromne osłabienie rywali Polaków. Koniec mundialu dla dwóch graczy!

Tymczasem już w pierwszym meczu Saudyjczycy sprawili wielką sensację, pokonując 2:1 kandydatów do wywalczenia tytułu Argentyńczyków. I zaprezentowali się w tym spotkaniu z bardzo dobrej strony, pokazując spore umiejętności i jeszcze większą determinację.

Niestety to dla części z nich słodko-gorzki dzień, bo dwóch reprezentantów tego kraju zakończyło już udział w mundialu w Katarze . Fatalnie zakończyło się dla Yassera Al-Shahraniego zderzenie z bramkarzem Mohammedem Al-Owaisem. Obrońca nadział się na kolano swojego kolegi z drużyny, który rozpędzony interweniował w polu karnym i padł na murawę, na moment tracąc przytomność.

Od samego początku wyglądało to bardzo niebezpiecznie, ale na szczęście piłkarz odzyskał przytomność. Musiał jednak zostać zniesiony z murawy. Po wykonaniu prześwietlenia stwierdzono, że piłkarz ma złamaną szczękę, lewą kość twarzy i uszkodzony ząb . Oraz, że wymaga szybkiej interwencji chirurgicznej z powodu wewnętrznego krwawienia.

Jak podał libański serwis "Sawt Beirut", saudyjski następca tronu, książę Muhammad bin Salman nakazał przetransportowanie zawodnika jego prywatnym samolotem do niemieckiej kliniki , gdzie zostanie poddany leczeniu.

To niestety nie koniec złych wieści dla Saudyjczyków. Z powodu kontuzji niemożliwe są dalsze występy na mundialu w Katarze jednego z liderów tej drużyny Salmana Al-Faraja. To wszystko z pewnością musi niepokoić Renarda, szczególnie że mecz z Polską, który odbędzie się już 26 listopada, może zdecydować o tym, czy jego drużyna wyjdzie z grupy, co byłoby ogromnym sukcesem.