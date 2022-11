Oglądaj konferencję reprezentacji Polski przed meczem z Argentyną

Sytuacja w grupie C jest niezwykle ciekawa. Za plecami "Biało-Czerwonych" są: Argentyna (3 pkt), Arabia Saudyjska (3 pkt) i Meksyk (1 pkt). Teoretycznie wszystkie reprezentacje mają mogą awansować do 1/8 finału. Najbliżej tego jest Polska, która nie musi oglądać się na rywali, jeśli nie przegra z Argentyną. "Biało-Czerwoni" jeśli pokonają wyżej notowanego rywala z Ameryki Południowej, to zajmą pierwsze miejsce w grupie. Ewentualny remis da Polakom minimum drugie miejsce (jeśli Arabia wygra z Meksykiem w trzeciej kolejce fazy grupowej).