Oficjalnie: rywal Polaków na MŚ mocno osłabiony!

- Dyrekcja Męskich Reprezentacji Narodowych informuje, że po konsultacji z dyrektorem technicznym związku, selekcjonerem Gerardo Martino, a także samym Jesusem Coroną, strony wspólnie ustaliły, że zawodnik nie będzie mógł być włączony w skład reprezentacji udającej się na mistrzostwa świata do Kataru. Wszystko z uwagi na fakt, że zawodnik nie zakończył jeszcze rehabilitacji po kontuzji odniesioniej w sierpniu tego roku. Sztab drużyny narodowej będzie wciąż monitorował jego sytuację, mając nadzieję, że Jesus jak najszybciej wróci na boisko - czytamy w komunikacie meksykańskiej federacji.

Mistrzostwa Świata w Katarze. Jesus Corona nie znajdzie się w kadrze Meksyku

Corona na co dzień jest zawodnikiem Sevilli, a w tym sezonie zdążył zagrać tylko w jednym meczu, konkretnie w 1. kolejce La Liga przeciwko Osasunie. W sierpniu na jednym z treningów złamał kość strzałkową oraz uszkodził więzadła w kostce, co w efekcie sprawiło, że nie będzie w stanie wykurować się do momentu rozpoczęcia mistrzostw świata.