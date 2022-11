Oficjalnie: Los kontrowersyjnego bramkarza przesądzony. To dla niego koniec MŚ

Reprezentacja Kamerunu rozpoczęła swoje występy na MŚ 2022 od porażki 0-1 z kadrą Szwajcarii - było więc jasne, że afrykańska ekipa będzie musiała się dużo bardziej postarać w swej kolejnej potyczce, jeśli chciałaby myśleć o awansie do 1/8 finału.

Mundial w Katarze. Andre Onana w konflikcie z trenerem

Onana bowiem - jak to przekazały różne światowe media - został odsunięty od składu z powodu konfliktu z selekcjonerem Rigobertem Songiem, który chciał, by zawodnik dostosował się do innego niż dotychczas stylu gry. 26-latkowi taki stan rzeczy miał się nie spodobać i wolał w ogóle nie wyjść na boisko, niż spełnić żądania trenera.