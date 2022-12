Według mediów w Portugalii Ronaldo "podpadł" Santosowi swoich zachowaniem w meczu z Koreą Południową. Szkoleniowiec Portugalczyków zdecydował się zmienić go w 67. minucie, przy wyniku 1:1. CR7 zareagował na to przyłożeniem palca do ust, co, jak później tłumaczył, było wymierzone w kierunku jednego z rywali, a nie trenera. Ten jednak i tak się zdenerwował. - Nie podoba mi się to. Nie lubię tego. Naprawdę nie lubię. Takie sprawy załatwia się za zamkniętymi drzwiami - stwierdził na pomeczowej konferencji prasowej Santos.