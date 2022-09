Mistrzostwa świata 2022 w Katarze rozpoczną się 20 listopada od meczu otwarcia Katar - Ekwador. Polska jest w grupie C z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską.

Oficjalna piłka mundialu 2022 - Al Rihla

Im bliżej mundialu 2022, tym bardziej można poczuć jego klimat. Oficjalna piłka MŚ 2022 została zaprezentowana już w marcu - wtedy pokazał ją prezydent FIFA Gianni Infantino.

Zdjęcie Prezydent FIFA Gianni Infantino prezentuje oficjalną piłkę mundialu 2022 w Katarze. Al Rihla została stworzona przez firmę Adidas, tak jak wszystkie piłki mistrzostw świata od 1970 roku / AFP/FRANCK FIFE/

Al Rihla po arabsku oznacza "podróż" albo wycieczkę.

Jak podaje Adidas, to "pierwsza oficjalna piłka meczowa stworzona z klejów i atramentów na bazie wody", a "wygląd nawiązuje do architektury, kultury i flagi Kataru". Ile waży oficjalna piłka mundialu 2022? Waga Al Rihla zawiera się w przedziale 410-450 g.

Reprezentacja Polski z golami strzelonymi piłką na mundial 2022

Reprezentacja Polski jeszcze przed mistrzostwami świata miała okazję rozegrać dwa mecze taką piłką, z jaką będzie miała do czynienia podczas mundialu 2022 w Katarze (przy czym logo MŚ na futbolówkach było zastąpione logiem Ligi Narodów). Chodzi o mecze Belgia - Polska 6-1 oraz Walia - Polska 0-1. Sponsorem technicznym gospodarzy tych spotkań, a więc Belgów i Walijczyków, jest firma Adidas, która już promuje oficjalną piłkę mundialu. Robert Lewandowski w Belgii i Karol Świderski w Walii nie mieli problemów, by Al Rihla wybrała się na wycieczkę do bramki rywali.

W meczach Ligi Narodów w Polsce, za sprawą umowy na dostawę sprzętu wiążącej PZPN z firmą Nike, nasza reprezentacja nie mogła grać mundialową piłką.

Oficjalne piłki mistrzostw świata

W pierwszym w historii finale mistrzostw świata, w 1930 roku, mecz rozgrywano dwoma różnymi piłkami. Argentyna dostarczyła futbolówkę na pierwszą połowę ("Tiento"), a Urugwaj - na drugą ("Model T"). W kolejnych mundialach model piłki na cały turniej był już jeden. Od 1970 roku futbolówki na mistrzostwa świata dostarcza firma Adidas, która do World Cup 1994 włącznie, dawała piłkarzom do dyspozycji biało-czarne piłki. Inne kolory weszły do gry w 1998 roku ("Tricolore"), a od 2002 roku piłki na mistrzostwa świata mają już mało wspólnego z klasycznym układem łat.