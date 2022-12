Ronaldo rozwiązął kontrakt z Manchesterem United , który ważny był do końca obecnego sezonu. Łączony był z Al-Nassr , klubem z Arabii Saudyjskiej, lecz temat tego transferu najprawdopodobniej spalił na panewce. Choć nazwisko Portugalczyka pojawiało się w kontekście przenosin do wielu mocnych, europejskich klubów (m.in. Atletico Madryt czy Sportingu Lizbona ), jego przyszłość pozostaje zagadką.

Nie chce widzieć Ronaldo w swoim ukochanym klubie

Jeszcze niedawno orędownikiem sprowadzenia 37-latka do Arsenalu był były bramkarz drużyny, David Seaman. Jak przyznał, teraz jest jednak daleki od tego, by rekomendować go władzom klubu.