"Ochroniarz" Messiego wszystko przewidział. Prawdziwy pokaz wiary

Reprezentacja Argentyny po 36 latach odzyskała tytuł mistrzów świata, a jednym z architektów tego sukcesu bez wątpienia był Rodrigo de Paul. Okazuje się, że zawodnik Atletico Madryt już we wrześniu przewidział końcowy triumf swojego zespołu, robiąc to zresztą w bardzo symboliczny sposób, co w mediach społecznościowych wyjawił jego szwagier.