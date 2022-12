Polacy w Katarze zdobyli trzy bramki, z czego dwie strzelił Robert Lewandowski , dzięki czemu wskoczył do pierwszej "10" najlepszych snajperów drużyn narodowych w historii . To jednak nie kapitan zespołu został najlepszym zawodnikiem drużyny.

Według portalu Who Scored, który opiera algorytmy głównie na statystykach, na najwyższą notę zasłużył Wojciech Szczęsny . Polski bramkarz wpuścił pięć bramek (dwie z Argentyną i trzy z Francją), ale w świetnym stylu obronił też dwa rzuty karne - najpierw zatrzymał Firasa Al-Buraikana z Arabii Saudyjskiej, a następnie Lionela Messiego , gwiazdora Argentyńczyków. Dzięki temu bramkarz Juventusu Turyn za występ podczas całego mundialu otrzymał ocenę 7.2.

Zaskakująca jest niska nota dla Bartosza Bereszyńskiego, który rozegrał bardzo udany turniej, tymczasem algorytmy Who Scored oceniły go tylko na 6.3. Może to wynikać z faktu, że ogólnie cała polska defensywa miała niskie notowania, bo Kamil Glik oraz Matty Cash otrzymali także 6.3, a Jakub Kiwior - 6.4.