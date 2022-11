Obsługa FIFA polowała na dziennikarza podczas MŚ! Wszystko przez wideo

Ismail Jakobs jak Matty Cash. Nie mówi językiem własnej szatni

Strefa wywiadów, czyli mixed zone’a na Al Thumama była zakręcona wężykiem, by wszyscy żurnaliści mieli miejsce przy barierce i każdy mógł zadać pytanie.

W ramach dotarcia ludzie czuwający nad porządkiem musieli pokazać zasady.

Pani steward z FIFA chciała przedziurkować akredytację dziennikarzowi, który uparł się, by kręcić wideo z mixed zone’y, co jest surowo zabronione. Z kolei Senegalczycy żądali symultanicznego tłumaczenia na francuski Ismaila Jakobsa, ale porządkowi FIFIA nie chciała marnować czasu piłkarza. Jakobs wychował się w Niemczech, przechodził przez drużynowe FC Koeln, dlatego biegle mówi po angielsku i po angielsku. W szatni Senegalu, pod względem języka, czuje się jak Matty Cash w polskiej.

Piłkarze, uczcie się od Nathana Ake!

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że często polscy piłkarze, do strefy wywiadów idą jak do roboty kilofem w kamieniołomie na upale. Niejednokrotnie przemykają za bandami reklamowymi. W ten sposób mieszczą się w strefie wywiadów, ale dziennikarze ich nie widzą. Ich zdaniem wszystko jest w porządku.

Wzór profesjonalizmu dał Nathan Ake, który z Holandią do Kataru przyjechał nie po to, żeby jakimś cudem wyjść z grupy, tylko żeby zdobyć medal, a może nawet Puchar Świata.

Żadne pytanie nie było dla niego niewygodne, za każdym razem przystanął i z uśmiechem, cierpliwie, a zarazem ciekawie opowiadał.

Wiedzieliśmy z góry, że to będzie ciężki mecz, bo Senegal to trudny rywal i to się potwierdziło. Musieliśmy ciężko pracować do końca, wykazać się cierpliwością i to się opłaciło, w końcówce strzeliliśmy swoje gole ~ tłumaczył.

Nie brakowało w meczu momentów, w których to Senegal był bliższy prowadzenia, a Holendrom zaglądał strach połączony ze zmęczeniem w oczy. To było starcie wagi ciężkiej, rozstrzygnięte w 12. rundzie. Podanie de Jonga i bramka Gakpo były jak zabójczy cios podbródkowy, powodujący przymroczenie przeciwnika.

- Wiedzieliśmy, że rywale są mocni z kontrataków i mocno strzelają z dystansu. Wybroniliśmy się przed tym, choć nie było łatwo - ma świadomość Ake.

Holandia rozważała wsparcie środowisk LGBT

Holandia nie była w gronie takich drużyn jak Anglia, które do samego końca walczyły o możliwość ubrania tęczowych opasek, na znak wsparcia dla społeczności LGBT. Ake dostał jednak pytanie także o ten temat.

- W pewnym momencie pojawił się pomysł, abyśmy i my je również założyli, ale koniec końców my jako piłkarze nie możemy za wiele wskórać w tych tematach. Od teraz koncentrujemy się tylko na piłce nożnej - wybrnął z trudnego tematu Ake.

Co do tego, że piłkarze niewiele mogą wskórać, warto dodać, iż ostatnio mamy przykłady, jak zmieniają rzeczywistość. Robert Lewandowski i cała reprezentacja porwały świat piłki do bojkotu Rosji za jej napaść na mundial. Zmieniło to skład drużyn na MŚ, a także wykluczyło agresora z przyszłorocznych eliminacji do Euro 2024, kluby rosyjskie są także poza marginesem europejskich rozgrywek.

Wielkie znaczenie Louisa van Gaala

Zapytany o słowa, jakie usłyszeli od Louisa van Gaala w przerwie, gdy losy meczu ważyły się, opowiedział:

- Trener bardzo nas motywował, próbował nas natchnąć wiarą w zwycięstwo. Wspierał nas i to bardzo. To wielki trener. On ufa nam, a my byśmy za nim skoczyli w ogień - mówił z przekonaniem.

Przez Ligę Narodów po medal MŚ? Zaskakująca odpowiedź Janssena

Vincent Janssen był kolejnym profesjonalistą w udzielaniu wywiadów. Jeden z Meksykanów niedokładnie się wyrażał po angielsku. Napastnik Royal Antwerp, który jeszcze wiosną grał w Monterrey, cierpliwie słuchał trzech podejść żurnalisty, aż grzecznie powiedział: "Przepraszam, ale nie mogę zrozumieć pana pytania".

Interia zapytała go atmosferę, która była bez zarzutu, a realne, nie opłacane, wsparcie miały obie ekipy.

- Oczywiście, atmosfera była wspaniała. Wprawdzie nie mam porównania, bo to mój pierwszy mecz na MŚ, ale mi się podobało - chwalił 28-latek.

Dopytaliśmy, czy zwycięstwo w grupie z Belgią Ligi Narodów było pierwszym krokiem budowy silnego zespołu na miarę medalu na mundialu.

Oczywiście, przyjechaliśmy do Kataru po to, by zostać mistrzami świata. To jest cel nadrzędny. Nie będziemy się zadowalać żadnym innym wynikiem ~ pokazał duch wojownika Janssen.

Ismail Jakobs wychjował się w Niemczech, ale gra dla Senegalu, choć nie mówi po francusku / Michał Białoński / INTERIA.PL

Z Al Thumama Stadium Michał Białoński, Interia