Obserwatorzy nominacji: "Zaskoczeniem brak Wolskiego i obecność Dziczka"

Ogłoszenie kadry zgromadziło wielu gości kończącego się właśnie Kongresu Sportu i Turystyki. Poprosiłem o komentarz Michała Listkiewicza , byłego prezesa PZPN i Macieja Murawskiego , prezesa Lechii Zielona, byłego reprezentanta Polski. Byli zgodni co do nieobecności jednego piłkarza.

Zaskoczeniem brak Rafała Wolskiego

- Kogo mi brakuje? Może trochę Rafała Wolskiego [piłkarza Wisły Płock, przyp.aut.], jest przecież objawieniem ostatnich tygodni. Z drugiej strony argumentacja trenera - o tym, że nie przepracował z nim nawet jednego treningu - też jest logiczna. To normalne, że stawia na swoich wypróbowanych ludzi - uznał Michał Listkiewicz .

- Czy kogoś mi brakuje? Rafał Wolski grał ostatnio bardzo dobrze. Gdybym miał kogoś wskazać to na pewno jego - to piłkarz, który potrafi sam mecz wygrać i wyróżnia się w naszej ekstraklasie. To zawodnik, który w tej kadrze też może mógłby się znaleźć - uważa Murawski.