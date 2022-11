Obejrzał mecz mundialu ze… stołu operacyjnego

To zdjęcie obiegło nie tylko "polski internet". Opublikował je profil facebookowy SP ZOZ MSWiA, czyli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II.

Znieczulony podczas mundialu

Na fotografii jest mężczyzna w trakcie operacji oglądający spotkanie grupy B mistrzostw świata w Katarze. Nieoczekiwanie wygrali go zawodnicy Iranu. "U nas pacjenci to dopiero mają serwis. Wszyscy panowie w znieczuleniu podpajęczynówkowym są zachwyceni" - to wpis z profilu szpitala.