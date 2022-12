O tym Kulesza rozmawiał z Michniewiczem! Padło kluczowe zdanie

Po powrocie z mistrzostw świata w Katarze mogłoby się wydawać, że Czesław Michniewicz ma w ręku wszystkie niezbędne argumenty, by móc w spokoju kontynuować pracę na stanowisku selekcjonera polskiej kadry. 52-latek spełniał kolejne wyznaczone mu zadania na czele z awansem do 1/8 finału mundialu, lecz mimo to jego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania.