O Annie Lewandowskiej znów głośno. Powód jest konkretny

20 listopada rozpoczęły się mistrzostwa świata w Katarze. W rywalizacji na mundial udział biorą 32 reprezentacje. Oznacza to, że w kraju położonym nad Zatoką Perską aż roi się od pięknych WAGs, które przybyły do Kataru, by dopingować swoich ukochanych. Zagraniczni dziennikarze pokusili się o dość mocno okrojony ranking "najseksowniejszych żon i partnerek piłkarzy" uczestniczących w prestiżowej imprezie. W czołówce znalazła się Anna Lewandowska.