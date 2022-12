Nowy rywal Lewandowskiego? Barcelona ostrzy sobie zęby na Brazylijczyka

W bieżących rozgrywkach wystąpił we wszystkich spotkaniach Premier League w podstawowym składzie . Zdobył pięć goli i miał dwie asysty. Grał też regularnie w Lidze Europy. Choć lepiej kopie piłkę prawą nogę, to w Arsenalu występuje na drugim skrzydle. Zdarzało mu się też grać na szpicy.

Grę w piłkę zaczynał w Corinthians Sao Paulo od drużyny futsalu. W 2014 roku przeniósł się do Ituano. W wieku niespełna 17 lat zadebiutował w seniorach w rozgrywkach stanowych. W 2019 roku grał też w Serie D (czwarty poziom rozgrywek) ligi brazylijskiej.

Tam w 14 meczach zdobył sześć goli i wypatrzył go Arsenal. I nie wahał się zapłacić za Martinellego 7 mln euro. Brazylijczyk szybko zadebiutował w Premier League i do tej pory w Arsenalu wystąpił 104 razy.

Z ligi angielskiej do reprezentacji Brazylii

Dobra postawa w angielskiej lidze zaowocowała powołaniem do reprezentacji Brazylii, w której w ataku jest bardzo wielka rywalizacja. To też świadczy o tym jak ceni go trener Canarinhos. Martinelli znalazł się w kadrze na mundial, choć zagrał w kadrze zaledwie trzy razy. Kolejne trzy występy dołożył właśnie w Katarze. Wystąpił jako zmiennik z Serbią i Koreą Południową a przeciwko Kamerunowi był w podstawowym składzie.