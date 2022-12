Nowy rekord Leo Messiego. Wyprzedził nawet... jajko

"Messi przeszedł do historii, Messi zyskał wieczna chwałę, Messi piłkarzem wszech czasów" - komplementów dla 35-letniego zawodnika nie brakuje i wciąż pojawiają się nowe. Zwycięstwem w finale mistrzostw świata z Francją Argentyńczyk wywalczył brakujące mu, a do tego także najbardziej prestiżowe trofeum .

Z Argentyną jest mistrzem świata, zdobył Copa Amercia (odpowiednik mistrza Europy), ma złoty medal Igrzysk Olimpijskich. Z klubami wygrywał Ligę Mistrzów (cztery razy), mistrzostwo Hiszpanii (dziesięć) i Francji (raz). Indywidualnie siedem razy odbierał Złotą Piłkę, ośmiokrotnie był królem strzelców hiszpańskiej ekstraklasy, sześć razy Ligi Mistrzów. Jest rekordzistą pod względem liczby występów i minut na boisku w mistrzostwach świata. Rekordy można by wymieniać i wymieniać.

Jest też obecny na instagramie - śledzi go ponad 400 milionów użytkowników! Do finału z Francją najwięcej osób polubiło na jego porofilu słynne zdjęcie Messiego z Cristiano Ronaldo przy szachownicy (ponad 32 mln).

To jednak nie był rekord. W 2019 roku w instagramie pojawiło się zdjęcie użytkownika World_record-egg zwykłego jajka z podpisem "ustanówmy nowy rekord polubień i pobijmy zdjęcie Kylie Jenner (18 mln)". Udało się to zrobić. Do tej pory ma około 56 mln lajków.