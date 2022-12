Wiadomo już, że polski sędzia Szymon Marciniak poprowadzi wielki finał mistrzostw świata . na liniach będą asystować mu Tomasz Listkiewicz oraz Paweł Sokolnicki, którzy wspomagają go jako arbitrzy liniowi. Dotychczas polska ekipa sędziowała dwa spotkania podczas trwających mistrzostw świata. Tak się składa, że w obu sędziowała tegorocznym finalistom - Francuzom w meczu z Duńczykami, a Argentyńczykom - w meczu z Australijczykami.

Listkiewiczowie: ojciec sędziował Diego Maradonie, syn - Leo Messiemu

W przypadku Tomasza Listkiewicza byłby to ciąg dalszy niezwykłej historii. 32 lata temu jego ojciec Michał był sędzią asystentem podczas meczu finałowego mistrzostw świata we Włoszech. Reprezentacja RFN pokonała wtedy Argentynę 1-0. Cztery lata później był również sędzią na mundialu we USA. Sędziował też na Euro'88 i igrzyskach w Seulu.