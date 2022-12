Niezwykłe znalezisko w szatni. To zostawili po odpadnięciu

To nie koniec efektownego pożegnania Japonii z mistrzostwami świata. Po meczu z Chorwatami zostawili oni w swej szatni podarunek - to własnoręcznie wykonane origami, przedstawiające żurawie. Są one symbolem pokoju i przyjaźni. Gospodarzom zostawili tez karteczkę z podziękowaniami napisane w języku japońskim i arabskim.