Na mistrzostwach świata w Katarze gwiazda Leo Messiego lśni pełnym blaskiem. Gwiazdor PSG poprowadził reprezentację Argentyny do wielkiego finału - i to dosłownie. Żaden inny piłkarz nie zanotował aż tak dużego procentowego wkładu w bramki swojej drużyny, co siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki. Tuż za jego plecami w tym zestawieniu czai się jednak jego finałowy rywal - Kylian Mbappe z reprezentacji Francji.