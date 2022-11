Meksyk to grupowy rywal Polaków na mundialu w Katarze. "Biało-Czerwoni" zmierzą się z podopiecznymi Gerardo Martino już w pierwszym meczu, w najbliższy wtorek o 17.

Z kolei Szwedów nasza kadra pokonała w barażu o awans na mistrzostwa świata. Po tym, jak Rosja została wykluczona, Polacy zagrali jeden mecz, właśnie przeciwko tej kadrze i wygrali go 2-0.

Gwiazdy Meksyku nie pomogły. Szwedzi byli górą

Ciekawie zrobiło się w drugiej części. W przerwie selekcjoner Meksyku wprowadził wszystko, co miał najlepsze. Na boisku pojawili się Hirving Lozano , Raul Jimenez i Andres Guardado .

Jednak piłkarze ze Skandynawii niedługo cieszyli się prowadzeniem. Już w 60. minucie, do wyrównania doprowadził Alexis Vega .

Meksyk grał lepiej, niż w pierwszej połowie, ale nie na tyle dobrze, by pokonać Szwedów. Ba, nawet niewystarczająco, by zremisować. W 84. minucie do siatki trafił bowiem Mattias Svanberg.