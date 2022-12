Jose Mourinho, obecnie trener AS Roma, jest obecnie najpoważniejszym kandydatem do objęcia funkcji selekcjonera reprezentacji Portugalii. Ma zastąpić na tym stanowisku Fernando Santosa, który prawdopodobnie lada dzień pożegna się z posadą. Krajowa federacja zwróciła się do "Special One" z propozycją łączenia pracy w klubie i w drużynie narodowej.