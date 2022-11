Niespodzianka na stadionie 974

Do rzadko spotykanej w trakcie meczów sytuacji doszło w 44. minucie rywalizacji. Chwilę wcześniej brazylijscy piłkarze wywalczyli rzut rożny i przygotowywali się do wykonania kornera, gdy na stadionie... zgasła część reflektorów. Co prawda nie zrobiło się całkowicie ciemno, ale kilkadziesiąt lamp, które nagle przestały działać, sprawiło, że różnica w poziomie oświetlenia była dość znaczna.