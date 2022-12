Niesamowity wyczyn w Katarze! Przegrywa tylko z wielką legendą

Australijczycy zostawili na murawie sporo zdrowia i do końca byli w grze o awans do ćwierćfinału. Argentyna prowadziła już co prawda dwoma bramkami, po trafieniach Lionela Messiego i Juliana Alvareza , ale w 77. minucie zespół "Socceroos" złapał kontakt, kiedy strzał Craiga Goodwina odbił się od Enzo Fernandeza i wpadł do argentyńskiej bramki. Pięć minut wcześniej na murawie pojawił się Kuol.

Mistrzostwa świata w Katarze. Młodziutki Australijczyk blisko zostania bohaterem

Mało brakowało, a młodziutki piłkarz zostałby bohaterem swojego kraju. W doliczonym czasie gry znalazł się w polu karnym i oddał sytuacyjny strzał na bramkę, ale Emiliano Martinez nie dał się pokonać i uratował tym samym ćwierćfinał dla Argentyny. Kuol w Katarze zagrał także w pierwszym meczu fazy grupowej, kiedy Australia przegrywała 1:4 z Francją. 18-latek do tej pory grał we własnym kraju w zespole Central Coast Mariners, ale od stycznia przeniesie się do Anglii, bo sprowadzić go do siebie postanowiło Newcastle United.