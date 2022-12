Za pierwszy posędziowany mecz otrzymał... 20 zł i do dziś pamięta, że wystarczyło to, by zabrać rodzinę na lody. Po latach wyrzeczeń dopiął jednak swego - poprowadzi finał mistrzostw świata! Finał Argentyna - Francja w niedzielę o godz. 16. Transmisja w TVP Sport, relacja na Sport.Interia.pl, a zaraz po meczu zapraszamy na "Studio Katar - gramy dalej!".