Portugalczycy już przed meczem, dzięki wygranym z Ghaną oraz Urugwajem, byli pewni awansu do kolejnej rundy mistrzostw świata. Dzięki temu trener Fernando Santos mógł pozwolić sobie na odświeżenie "jedenastki" i danie odpoczynku kilku kluczowym zawodnikom - mecz na ławce rezerwowych rozpoczęli m.in. Bruno Fernandes, Joao Felix, czy Bernardo Silva.

W wyjściowym składzie znalazł się za to Cristiano Ronaldo.

Szybki gol Portugalii i odpowiedź Korei

Mecz rozpoczął się jednak w wymarzony sposób dla Portugalii. Już w 5. minucie Pepe zagrał znakomite podanie na prawą flankę do wychodzącego Diogo Dalota. Ten znakomicie przyjęciem zmylił obrońcę, wbiegł w pole karne i wycofał piłkę do Ricardo Horty. Skrzydłowy Bragi uderzył nie do obrony dla bramkarza!