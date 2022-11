Niepokojące wieści z Kataru. Piszą o dramacie kapitana reprezentacji Anglii

Na początku drugiej połowy kapitan reprezentacji Anglii zderzył się z irańskim piłkarzem Mortezą Pouraliganjim . Napastnik Tottenhamu był na boisku do 75. minuty, później zmienił go jednak Callum Williams . Po zejściu z murawy było już tylko gorzej . Widać było, że mężczyzna wyraźnie utyka, a wokół kostki miał przyłożony lód . To nie jest dobry prognostyk przed kolejnymi meczami dla całej drużyny.

Mogą stracić kapitana. Czarne chmury nad piłkarzem Tottenhamu

Niepokojące wieści dotarły z Dohy do angielskich kibiców. Kane miał już w przeszłości problemy z kostką, jednakże nie odgrywały one istotnej roli w jego przygotowaniach do mistrzostw świata. Trener Gareth Southgate po meczu z Iranem nalegał jednak na dodatkowe testy swojego podopiecznego. Sam nadal jest dobrej myśli co do kondycji fizycznej 29-letniego mężczyzny.