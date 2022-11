Niepokojące obrazki trafiły do sieci. Z Messim wcale nie jest dobrze?

Lionel Messi do niedawna jeszcze trenował jedynie indywidualnie i nie uczestniczył w normalnym treningu z resztą reprezentacji Argentyny. To się zmieniło, gwiazdor PSG dołączył na zajęciach do kolegów i teoretycznie jest szykowany do występu w pierwszym meczu "Albicelestes" na mundialu - we wtorek przeciwko Arabii Saudyjskiej.