Niemiecka legenda uderza w reprezentację Polski! "Świat wam odjechał"

Reprezentacja Polski przegrała w niedzielnym meczu 1:3 z Francją i odpadła z mistrzostw świata w Katarze po 1/8 finału. W pierwszej połowie nasza kadra pokazała inne oblicze - ustawiała wysoki pressing i stworzyła kłopoty w organizacji gry "Trójkolorowym". W drugiej części niestety znów grała zbyt zachowawczo. Zauważył to Lothar Matthaeus.

Lothar Matthaeus mocno o polskiej kadrze. "Jest zacofana"

- Z Francją po raz pierwszy zagraliście odważniej, próbowaliście pressingu, wychodziliście w kilku zawodników na połowę rywala. Po przerwie z szatni wyszła znowu ta gorsza reprezentacja Polski, prezentująca futbol brzydki, defensywny, wycofany. Nie mieliście już nic do stracenia, stracone gole już nic by nie zmieniły, a mimo to wygrała zachowawcza taktyka - powiedział "Przeglądowi Sportowemu Onet".