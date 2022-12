Reprezentacja Niemiec jest jednym z największych rozczarowań mistrzostw świata w Katarze. "Die Mannschaft" przegrała z Japonią, zremisowała z Hiszpanią i pokonała Kostarykę. Nie wystarczyło to do awansu do 1/8 finału. Po raz drugi z rzędu nasi zachodni sąsiedzi nie zagrają w fazie pucharowej mundialu.